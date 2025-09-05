Avcılar ve Beşiktaş’ta iki kişi tutuklandı

Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 2 kişi tutuklama, diğer 5 kişi ise adli kontrol talebi ile Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen ihalelerdeki usulsüzlüklere karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gözaltına alınan 7 kişi, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından 2 kişi “ihaleye fesat karıştırma” suçundan tutuklama, diğer 5 kişi ise adli kontrol talebi ile Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik ifadelerinin ardından Ferit Tutşi ve İbrahim Koçyiğit tutuklandı; Alper Çelik, Gökhan Kaymak, Hüseyin İnan, İzzet Yamaç ve Leyla Türkyaşar hakkında yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.