Avcılar'da bir iş yerinin çatısında yangın çıktı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir iş yerinin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

AA
02 Ekim 2021 Cumartesi, 12:01
Avcılar'da bir iş yerinin çatısında yangın çıktı
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Firuzköy Bulvarı'ndaki iki katlı bir iş yerinin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumanın oluştuğu yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.


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