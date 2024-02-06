Avcılar'da cinayet: Eski eşinin sevgilisi tarafından öldürüldü

Avcılar'da Mehmet Karakoç, eski eşinin sevgilisiyle arasında çıkan arbede sonucunda silahla yaralanarak hayatını kaybetti. Sevgilisinin eski eşini öldürdüğü belirlenen şüpheli Ayhan B. yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 06.02.2024 - 15:46
Avcılar'da cinayet: Eski eşinin sevgilisi tarafından öldürüldü
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Firuzköy Mahallesi Hasan Önal Caddesi'nde bugün saat 03.00 sıralarında; Neslihan Ö. (44), sevgilisi Ayhan B. (40) ile eski eşi Mehmet Karakoç'a (52) ait kafenin önüne geldi. Burada bir süre sonra Ayhan B. ile eski eş Mehmet Karakoç arasında tartışma çıktı.

İkili arasında çıkan arbede sırasında Mehmet Karakoç Ayhan B.'yi bıçakla yaraladı. Ayhan B. ise belindeki tabancayı çekerek Mehmet Karakoç'a ateş etti. Daha sonra Ayhan B. ile Neslihan Ö., olay yerinden uzaklaştı.

Ağır yaralanan Mehmet Karakoç, Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Mehmet Karakoç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

Olayla ilgili çalışma başlatan Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa süre içerisinde Ayhan B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Hafif yaralanan Neslihan Ö. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Elinden hafif yaralanan Ayhan B. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından emniyete getirildi. 

Öte yandan ifadesi alınan Neslihan Ö.'nün 18 Ocak'ta sevgilisi Ayhan B.'nin kendisini ölümle tehdit ettiği şikayetiyle emniyete başvurduğu ancak, bu kişinin aramalara rağmen bulunamadığı öğrenildi. Cinayet ile ilgili soruşturma devam ediyor. 


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