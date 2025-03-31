Avcılar'da denizde havaya zehir saçan tanker: Bakanlık inceleme başlattı

Avcılar'da denizde bacasından yoğun duman çıkan ve kurum püskürten tankerle ilgili alınan örneklerin laboratuvarda incelenmesi sonrası işlem başlatıldı.

Avcılar'da denizde havaya zehir saçan tanker: Bakanlık inceleme başlattı
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DHA
Yayınlanma: 31.03.2025 - 12:33

Avcılar açıklarına demirleyen 183 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki ‘Sentinel’ isimli Antigua Barbuda bayraklı kimyasal ürün taşıyan tanker akşam saatlerinde havaya yoğun duman ve kurum püskürttü. Görenlerin ihbarı üzerine Avcılar Sahil Güvenlik Komutanlığı harekete geçti.

Ekipler siyah duman yayan ve püskürttüğü kurum nedeniyle tankerin yanında yoğun kurum tabakası oluştuğunu belirledi.

Denizden laboratuvarda incelenmek üzere kurum örnekleri alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yaptıkları inceleme sonuçlarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na gönderdi.

Tankere para cezası yazılacağı öğrenildi.


Etiketler: #Avcılar #Çevre

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