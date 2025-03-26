Yayınlanma: 26.03.2025 - 14:34

Güncelleme: 26.03.2025 - 14:34

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 210 Milli Emlak Uzman destek alımını gerçekleştirecek. Memur alımı kapsamında yapılacak yarışma yarışması, yazılı ve sözlü olmak üzere iki toplantı olarak düzenlenecek. Başvuru koşulları ve sınav takvimi adaylar tarafından merakla bekleniyor. Peki, Milli Emlak Uzman Yardımcısı alımı ne zaman? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı memur alımı sınav tarihi ve başvuru şartları açıklandı mı?

MİLLİ EMLAK UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Milli Emlak Uzman Yardımcılığı yarışma sınavına girmek isteyen adaylar, başvurularını 26 Mart - 9 Nisan tarihleri ??arasında e-Devlet veya isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ??üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Başvuru sonuçları, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı Platformu üzerinden duyurulacak.

Yazılı sınava katılacak adayların sınav giriş belgeleri ise 12 Mayıs günü gaziodm.gazi.edu.tr adresinden yayımlanacak.

MEMUR ALIMI SINAV TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 18 Mayıs Pazar günü saat 10:15-12:15 arasında Ankara'da sınava girecekler. Sınavda toplam 80 soru sorulacak ve adaylara 120 dakika süre tanınacak.

Başarılı sayılmak için adayların en az 70 puan alması gerekecek. Yanlış doğru yanıtlar etkilemeyecek.

Sınav sonuçları, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi www.csb.gov.tr ??ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden erişime açılıyor.

İtiraz Süreci

Sınav sorularına ve cevaplarına itirazlar, cevapların yayımlanmasının ardından 5 iş günü içinde yapılabilir. İtiraz işlemi için 150 TL ücret talep edilecektir.

Ayrıca sınava itiraz etmek isteyenler, sonuçların açıklanmasını takip eden 5 gün içinde başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Mülakat Sınavı

Mülakat sınavına ilişkin tarih bilgisi Bakanlık tarafından duyurulacaktır. Adayların takasta başarılı olabilmesi için en az 70 puan alması gerekecek.

Mülakat sonuçları, Kariyer Kapısı platformu üzerinden erişime açılacak.