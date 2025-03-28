Hatay’da inşaat kaosu: Çevre ve insan hakları yok sayılıyor

Yayınlanma: 28.03.2025 - 14:44

Güncelleme: 28.03.2025 - 14:44

Hatay’ın Antakya ve Defne ilçelerinde devam eden inşaat çalışmaları, çevre huzurunu ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek boyutlara geldi. İnsan Hakları Derneği (İHD) Hatay Şubesi, 6 Şubat depremlerinin ardından 2 yıl 2 ay geçmesine rağmen şirketlerin altyapı düzenlemelerine uymamaları, uyarı ve yönlendirme yapmadan rastgele yolları kapatmaları, bölge halkının günlük yaşamını aksattığını vurguladı. İHD Hatay Şubesi’nin hazırladığı raporda, “Antakya ve Defne’de yaşanan inşaat süreci, yalnızca bir şehirleşme sorunu değil, temel insan hakları ve çevre hakları açısından büyük bir krizdir” denildi.

‘KURALLARA UYULMUYOR’

Raporda hem çevre hem de insan haklarının ihlalini içeren denetimsiz yol çalışmalarının, yurttaşların eğitimden sağlığa birçok alana erişimlerini engellerken ruh sağlığını da olumsuz etkilediğine yer verildi. Raporda, Avrupa’da çevre ve inşaat politikaları, sürdürülebilir kalkınma, katılımcı demokrasi ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütülürken; Türkiye’de, özellikle deprem bölgelerinde, aciliyet öne sürülerek bu kuralların çoğu ihlal edildiği belirtildi. Bunun sonucunda ortaya çıkan toz, çamur, hava kirliliği ve düzensiz atık yönetiminin halk sağlığını tehdit ettiği kaydedildi. İHD Hatay Şubesi, insanların şehirde trafik akışını düzenleyen yetkililer olmadığı için saatlerce yol aramak zorunda kaldığına da değindi.