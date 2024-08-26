Avcılar'da hareketli anlar: Kazada yaralanan scooter sürücüsüne doktordan müdahale

Yayınlanma: 26.08.2024 - 08:58

Güncelleme: 26.08.2024 - 08:59

Feci kaza, 23 Ağustos Cuma günü akşam saatlerinde Firuzköy Bulvarı’nda meydana geldi.

Yolda scooterle ilerleyen sürücüye, kavşaktan dönen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan scooter sürücüsüne otomobil sürücüsü kadın ve çevredeki motokuryeler yardıma koştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. O sırada yoldan geçen yabancı bir doktor yaralıya ilk müdahalede bulundu. Yerde yatan yaralıya İngilizce 'Gözlerime bak' diyerek yaralının durumunu kontrol eden doktor 'Her şey yolunda' diyerek çevredekilere bilgi de verdi.

Bu sırada olay yerine gelen sağlık ekipleri, scooter sürücüsünü ambulansa alarak tedavisine devam etti. Hastaneye gitmeyi istemeyen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası yaşananlar, bir motokuryenin kask kamerasına yansıdı.