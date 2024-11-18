Avcılar'da iş hanında yangın... 2 kişi hastaneye kaldırıldı!

Yayınlanma: 18.11.2024 - 11:54

Güncelleme: 18.11.2024 - 11:55

İstanbul'un Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi, Güvercintepe Caddesi'ndeki Beysan Sanayi sitesinde bulunan 4 katlı iş hanının 2'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 İŞÇİ YARALANDI

Sünger üretim merkezi olduğu öğrenilen iş yerindeki çalışanlar tahliye edilirken iki çalışan yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Söndürme çalışmaları devam ediyor.