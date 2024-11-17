Çanakkale'de evde yangın paniği: Köy yok oluyordu!
Çanakkale’nin Biga ilçesinde, bir evde çıkan yangın, bitişikteki 2 eve daha sıçradı. Çıkan yangında 1 ev tamamen yanarken, 2 evde ise hasar oluştu.
İlçeye bağlı Kemer köyünde bulunan bir evde dün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı.
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek bitişikteki 2 eve daha sıçradı.
KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangında 1 ev kullanılamaz hale gelirken, 2 ev de hasar oluştu.
ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR
Kemer köyünde incelemelerde bulunan Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, yangının kontrol altına alındığını, can kaybının olmadığı ve bölgede ekipler tarafından soğutma çalışması yapıldığını söyledi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Etiketler: #çanakkale
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