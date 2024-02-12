Avcılar'da 'yan baktın' tartışmasında silahlar kullanıldı
Avcılar'da iki grup arasında çıkan 'yan baktın' tartışmasının ardından çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı. Silahların kullanıldığı kavga anları güvenlik kamerası ile bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Tahtakale Mahallesi Faruk Nafiz Çamlıbel Caddesi üzerinde, saat 22.40 sıralarında cadde üzerinde karşılaşan iki grup arasında "yan baktın" iddiası ile tartışmaya başladı. O sırada çıkan tartışmaya çevredekiler müdahale ederek grubu uzaklaştırdı.
Aynı grup bir saat sonra tekrar aynı yerde bir araya gelerek kavgaya tutuştu. Kavga sırasında grupta bulunan A.İ. silahla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan A.İ, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise yaptıkları incelemelerin ardından olay yerinden ayrılan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Bir kişinin yaralandığı silahlı kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerası ile çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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