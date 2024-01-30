Bill Murray ve eski ekibin geri döndüğü 'Hayalet Avcıları: Donmuş İmparatorluk'tan heyecan verici fragman!

Yayınlanma: 30.01.2024 - 19:15

Güncelleme: 30.01.2024 - 19:15

Bilindik Hayalet Avcıları ekibi, yıllar sonra geri dönüyor! "Hayalet Avcıları: Donmuş İmparatorluk" 22 Mart'ta vizyona girecek ve fragmanı büyük bir heyecan yarattı. Başrolde Bill Murray'ın canlandırdığı Peter Venkman karakterinin geri dönüşü, hayranları sabırsızlandırdı.

Antik bir eserin kötü bir güç serbest bırakması sonucu New York'un buzla kaplandığı devam filmi, orijinal Hayalet Avcıları kadrosunu bir araya getiriyor. Dan Aykroyd, Ernie Hudson ve Annie Potts gibi efsane isimler, Ghostbusters ekibinin yeni bir tehditle karşı karşıya olduğu bu macerada yer alıyorlar. Ayrıca, hayranların sevdiği "Huysuz Yeşil Hayalet" Slimer da intikam peşinde geri dönüyor.

Film, 2021 yapımı "Hayalet Avcıları: Afterlife"ın devamı niteliğinde ve Jason Reitman ile birlikte senaryoyu yazan Gil Kenan tarafından yönetiliyor. Yeni ve eski Hayalet Avcıları, evlerini ve dünyayı ikinci bir Buz Devri'nden kurtarmak için güçlerini birleştirmek zorunda kalacaklar. Fragman, efsanevi Ghostbusters aracı Ectomobile'un New York sokaklarında buzlu hayaletlere karşı savaştığı aksiyon dolu sahneleri gösteriyor.

Bill Murray, fragmanda, "Dikkat. Saat 12 yönünde uzun, karanlık ve azgın" diyerek, ekip arkadaşlarıyla beraber yeni bir tehditle karşı karşıya olduklarını belirtiyor. "Hayalet Avcıları: Donmuş İmparatorluk" 22 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak ve efsanevi Ghostbusters macerasını devam ettirecek.

Yönetmen koltuğunda Gil Kenan'ın oturduğu filmde, Jason Reitman, Ivan Reitman, ve Jason Blumenfeld yapımcı olarak yer alıyor. Bu heyecan verici dönüş, Hayalet Avcıları evreninde unutulmaz bir anı yaratmaya aday gibi görünüyor.