AVM'de yürüyen merdiven dehşeti: Görüntüler ortaya çıktı

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 14:12

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 14:12

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde 1 Şubat'ta bir alışveriş merkezinde Filipinler uyruklu 7 yaşındaki A.M.L'nin sağ ayağı yürüyen merdivene sıkıştı.

Çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan çocuk, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan tedavide 3 ayak parmağı koptuğu belirlenen çocuğun tedavisi sürüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Durumun bildirilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başasavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Taksirle yaralama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, AVM'nin güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bu arada, güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, yürüyen merdivenlerde annesiyle inen çocuğun ayağının bir anda sıkışması ve annesi ile çevredekilerin müdahale etmeye çalıştığı anlar yer alıyor.