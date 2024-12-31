AVM'de yürüyen merdivenden düşen kadın hayatını kaybetti
Batman'daki Petrol CTY Alışveriş Merkezi'nde yürüyen merdivenden düşen 95 yaşındaki Cevriye Kayhan, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Batman bulunan Petrol CTY Alışveriş Merkezi'nde (AVM) Cevriye Kayhan (95) adlı kadın, yürüyen merdivenden dengesini kaybederek aşağı düştü. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Hayatını kaybeden Kayhan'ın cansız bedeni, Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olay ile ilgili inceleme başlattığı aktarıldı.
Etiketler: #batman #merdiven #yürüyen merdiven #AVM
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