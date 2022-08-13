AVM'lerde ciro arttı: Perakendede canlılık sürüyor
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.5 arttı.
Alışveriş Merkezleri (AVM) ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research’ün oluşturduğu AVM Perakende Ciro Endeksi de haziranda yüzde 102.8 oranında artarak 927 puana yükseldi.
Endeks artışı yüzde 78.62 olan enflasyonun üstünde oldu. Perakendede geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6.4, gıda dışı satışlar yüzde 11.4 arttı. Otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 11.8 azaldı.
AVM’lerde ise kiralanabilir alan (m2)
başına düşen cirolar Haziran 2022’de
İstanbul’da 4.857 TL, Anadolu’da
2.649 TL olarak gerçekleşti. Ziyaret
sayısı endeksi ise bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 34.4’lük bir artış ile
82 puana yükseldi. Ancak ziyaret endeksinde mayısa göre yüzde 4.6 oranında bir düşüş oldu.
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