AVM'nin 3. katından düşen hamile kadın hayatını kaybetti
Gaziantep'te özel bir AVM’nin 3. katında bulunan yemek bölümünden beton zemine düşen hamile kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İntihar şüphesi üzerine durulurken, olayla geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Şehitkamil ilçesindeki bir AVM’de akşam saatlerinde meydana gelen olayda, hamile olduğu öğrenilen Sevgi Alkayış (28), AVM’nin üçüncü katında bulunan yemek bölümünden beton zemine düştü.
Kadın ağır yaralanırken, AMV içerisinde büyük panik yaşandı. Olay sonrası çevredeki yurttaşlar ve AVM yetkililerince 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
'İNTİHAR' ŞÜPHESİ
Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili intihar şüphesi üzerine durulurken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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