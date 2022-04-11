AVM'nin 3. katından düşen hamile kadın hayatını kaybetti

11 Nisan 2022 Pazartesi, 18:03

Şehitkamil ilçesindeki bir AVM’de akşam saatlerinde meydana gelen olayda, hamile olduğu öğrenilen Sevgi Alkayış (28), AVM’nin üçüncü katında bulunan yemek bölümünden beton zemine düştü.

Kadın ağır yaralanırken, AMV içerisinde büyük panik yaşandı. Olay sonrası çevredeki yurttaşlar ve AVM yetkililerince 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

'İNTİHAR' ŞÜPHESİ

Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili intihar şüphesi üzerine durulurken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

