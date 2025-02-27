AVM'nin bahçesinde anne ve 2 kızına bıçakla saldırdı!
Kayseri’de çıkan bıçaklı kavgada yaralanan anne ve 2 kızı hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli A.P. de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi’nde bulunan Forum Kayseri AVM’nin bahçesinde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine A.P. (19) yanındaki bıçak ile anne M.A. ve kızları S.A. ve Z.B.A.’ya saldırdı. Anne ve kızları vücutlarına aldığı bıçak darbeleri ile yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı anne ve 2 kızı da ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.
Olayın ardından kaçan şüpheli A.P. de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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