Adana’da okul çıkışında akran zorbalığı: İki öğrenci tekme ve yumrukla birbirine saldırdı
Adana’da okuldan çıkan iki kız öğrenci, arkadaşlarının gözü önünde tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı.
Okullarda akran zorbalığı giderek yaygınlaşırken, Adana'da yaşanan bir olay bu sorunu bir kez daha gündeme taşıdı. Okuldan çıkan iki kız öğrenci, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, öğrencilerin birbirine saldırmasına dönüştü.
Saç çekme, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu anlarda çevredeki öğrencilerin müdahale etmek yerine gülerek izlediği ve cep telefonuyla kayda aldığı görüldü.
Etiketler: #akran zorbalığı #Adana #kavga
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