AVM'nin otopark çatısı çöktü: 10 metreden düşen çocuk yaralandı
Alışveriş merkezinin otopark çatısının çökmesiyle 10 metre yükseklikten düşen A.T. adlı erkek çocuğu yaralandı.
Olay, Melikgazi ilçesi Günsazak Caddesi'ndeki AVM'nin otoparkında meydana geldi. A.T. adlı oğlan çocuğu iddiaya göre, oynamak için çıktığı çatının çökmesiyle 10 metre yükseklikten zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı çocuğu ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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