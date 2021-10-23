AVM'ye girip saçlarını kazıdı; polisten böyle kaçtı
İstanbul'da park halindeki otomobillerin "Hayalet Ekran" diye tabir edilen parçalarını çalan hırsız, kaçtığı alışveriş merkezinin koridorunda saç ve sakalını keserek, polisten kaçmaya çalıştı. Ancak güvenlik kamera görüntülerinde eşkalini değiştirdiği fark edilen hırsız yakalandı.
Park halindeki otomobillerin "Hayalet Ekran" diye tabir edilen parçalarını çalan M.N. film senaryolarını aratmayan bir takibin ardından yakalandı. Şüphelinin hırsızlığı gerçekleştirdiği otomobilin sahibinin gelmesi üzerine yakındaki alışveriş merkezi içine kaçtığı belirtildi. Burada bulduğu boş bir koridorda saçlarını ve sakallarını sıfır numaraya kesen, bu sayede tipini değiştiren şüphelinin alışveriş merkezi dışına çıktığı öğrenildi.
POLİSİ KANDIRAMADI
Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüphelinin eşkalini değiştirme oyununu ortaya çıkardı. Kamera görüntülerindeki eşkalle aranmaya başlanan hırsız M.N. bir gün sonra gözaltına alındı. Oto hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin 20 Eylül tarihinde Bayrampaşa'da bir otomobili çaldığı ayrıca 3 Eylül ve 20 Eylül tarihlerinde iki ayrı otomobilin Hayalet Ekran olarak tabir edilen parçalarını çaldığı tespit edildi. Şüpheli polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
HAYALET EKRAN NEDİR
Hayalet ekran, araçların kadranını anlık olarak camlara yansıtan sistemdir. Hayalet ekran sayesinde kişileri gözlerini yoldan ayırmadan, araç gösterge panelini cam üzerinden takip edebiliyor.
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