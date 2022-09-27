Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz'a saldırı!

27 Eylül 2022 Salı, 21:56

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki çocuğuyla parkta otururken kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğradığını duyurdu. Özkiraz "Ülkeyi koskoca bir mafya devletine dönüştürdüler" dedi.

Saat 20.05de Konyaaltinda mahallemizin çocuk parkında çocuğuma birseyler yedirirken, oturudugum banka arkadan yaklaşan şapkalı ve maskeli bir kişinin saldırısına uğradım. — Kemal ÖZKİRAZ (@avrasyaanket) September 27, 2022

Kemal Özkiraz, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda, yumruklu saldırıya uğradığını ve zanlının kaçtığını ifade etti.

"ARKADAN SALDIRAN KİŞİ BOĞAZIMI DA KESEBİLİRDİ"



Kendisi ve çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu ve emniyette şikâyet kaydı oluşturduğunu belirten Özkiraz, şu ifadeleri kullandı: