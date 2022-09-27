Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz'a saldırı!

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki çocuk parkında çocuğuyla otururken kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğradığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2022 Salı, 21:56
Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz'a saldırı!
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Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki çocuğuyla parkta otururken kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğradığını duyurdu. Özkiraz "Ülkeyi koskoca bir mafya devletine dönüştürdüler" dedi.

Kemal Özkiraz, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda, yumruklu saldırıya uğradığını ve zanlının kaçtığını ifade etti.

"ARKADAN SALDIRAN KİŞİ BOĞAZIMI DA KESEBİLİRDİ"

Kendisi ve çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu ve emniyette şikâyet kaydı oluşturduğunu belirten Özkiraz, şu ifadeleri kullandı: 

  • Saat 20.05'te Konyaaltı'nda mahallemizin çocuk parkında çocuğuma bir şeyler yedirirken, oturduğum banka arkadan yaklaşan şapkalı ve maskeli bir kişinin saldırısına uğradım.

  • Saldırgan parkın etrafında benim arkamda gezindikten sonra kulağıma yumruk attı, doğrulup tekme attığım şahıs "sen ne sandın kimsin lan" diye bağırıp hızla koşup kaçtı. Arabayla kaçtığı yere doğru yakalamaya çalıştım ancak kaybolmuştu. Şimdi poliste şikâyet oluşturuyorum.

  • Ülkeyi koskoca bir mafya devletine dönüştürdüler. Onlarca küçük çocuğun ve kendi çocuğumun önünde arkadan saldıran kişi boğazımı da kesebilirdi. Nasıl birisi çocuğu kucağında ve arkası dönük birisine saldırabilir ki? Merak edenler için ben iyiyim, çocuklar da iyi.

Kemal Özkiraz Avrasya Araştırma

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