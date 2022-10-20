Avrasya Tüneli bakım nedeniyle bu gece 5 saat süreyle trafiğe kapatılacak

Avrasya Tüneli bakım çalışması nedeniyle bu gece yarısından itibaren 5 saat süreyle trafiğe kapatılacak.

AA
20 Ekim 2022 Perşembe, 21:57
Avrasya Tüneli bakım nedeniyle bu gece 5 saat süreyle trafiğe kapatılacak
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Avrasya Tüneli, bakım çalışması nedeniyle bu gece saat 00.01 ila 05.00 arasında trafiğe kapalı tutulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasında da yer alan duyuruya göre, tünelde bu gece planlı bakım çalışması yapılacak.

Tüneli bu kapsamda 00.01-05.00 saatlerinde trafiğe kapalı tutulacak. 


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