Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset Türkiye'ye geliyor
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama ile Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset'in Türkiye'ye geleceği duyuruldu.
Ziyaretin 22 Nisan'da gerçekleştirileceği ve resmi bir ziyaret olacağı bildirildi.
Etiketler: #Alain Berset #türkiye
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