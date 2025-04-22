Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset Türkiye'ye geliyor

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset Türkiye'ye geliyor
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ANKA
Yayınlanma: 22.04.2025 - 00:10

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama ile Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset'in Türkiye'ye geleceği duyuruldu. 

Ziyaretin 22 Nisan'da gerçekleştirileceği ve resmi bir ziyaret olacağı bildirildi. 


Etiketler: #Alain Berset #türkiye

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