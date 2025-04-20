Türkiye’den Avrupa’ya ihraç ediliyor: Yok satıyor, getirisi milyonlarca dolar

Yayınlanma: 20.04.2025 - 15:00

Güncelleme: 20.04.2025 - 15:00

Türkiye 2024-2025 av sezonunda, 20 ülkeye yaptığı hamsi ihracatından 9 milyon 171 bin dolar döviz geliri elde etti. En fazla ihracat Belçika'ya (2.7 milyon dolar) yapılırken, bu ülkeyi Fransa (2.6 milyon dolar) ve Almanya (1.1 milyon dolar) takip etti.

HAMSİ İHRACATINDA ÖNE ÇIKANLAR

Toplam ihracat: 2.6 milyon kg karşılığı 9.1 milyon dolar

2.6 milyon kg karşılığı 9.1 milyon dolar En fazla ihracat yapan il: Samsun (6.6 milyon dolar)

Samsun (6.6 milyon dolar) Diğer önemli ihracatçı iller: İstanbul (1.1 milyon dolar), Trabzon (476 bin dolar)

İstanbul (1.1 milyon dolar), Trabzon (476 bin dolar) En düşük ihracat: Irak (30 dolar) ve Hatay (414 dolar)

HEDEF PAZARLAR VE POTANSİYEL

Hamsi, Avrupa ülkelerinin yanı sıra ABD, Kanada ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere de gönderildi. Samsun başta olmak üzere Karadeniz illeri, Türkiye'nin hamsi ihracatındaki liderliğini sürdürüyor.

Türkiye, deniz ürünleri ihracatında hamsi ile önemli bir gelir kaynağı yaratıyor. Önümüzdeki sezonlarda yeni pazarlara açılım ve ürün çeşitlendirmesiyle bu rakamların artması bekleniyor.