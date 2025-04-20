Türkiye’den Avrupa’ya ihraç ediliyor: Yok satıyor, getirisi milyonlarca dolar
Karadeniz'in bereketli sularından çıkan hamsi, Türkiye'nin deniz ürünleri ihracatında önemli bir yere sahip. Son av sezonunda birçok ülkeye ulaşan Türk hamsisi, özellikle Avrupa pazarında büyük ilgi görüyor.
Türkiye 2024-2025 av sezonunda, 20 ülkeye yaptığı hamsi ihracatından 9 milyon 171 bin dolar döviz geliri elde etti. En fazla ihracat Belçika'ya (2.7 milyon dolar) yapılırken, bu ülkeyi Fransa (2.6 milyon dolar) ve Almanya (1.1 milyon dolar) takip etti.
HAMSİ İHRACATINDA ÖNE ÇIKANLAR
- Toplam ihracat: 2.6 milyon kg karşılığı 9.1 milyon dolar
- En fazla ihracat yapan il: Samsun (6.6 milyon dolar)
- Diğer önemli ihracatçı iller: İstanbul (1.1 milyon dolar), Trabzon (476 bin dolar)
- En düşük ihracat: Irak (30 dolar) ve Hatay (414 dolar)
HEDEF PAZARLAR VE POTANSİYEL
Hamsi, Avrupa ülkelerinin yanı sıra ABD, Kanada ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere de gönderildi. Samsun başta olmak üzere Karadeniz illeri, Türkiye'nin hamsi ihracatındaki liderliğini sürdürüyor.
Türkiye, deniz ürünleri ihracatında hamsi ile önemli bir gelir kaynağı yaratıyor. Önümüzdeki sezonlarda yeni pazarlara açılım ve ürün çeşitlendirmesiyle bu rakamların artması bekleniyor.
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