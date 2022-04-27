Avrupa Konseyi'nden İzmir'e '2022 Avrupa Ödülü'

27 Nisan 2022 Çarşamba, 09:48

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından her yıl verilen Avrupa Ödülü’nü bu yıl İzmir ikinci turda beş kenti geride bırakarak almaya hak kazandı. Haberi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Tunç Soyer paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Güzel İzmirim, bu gurur hepimizin! Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından Avrupa değerlerini en iyi temsil eden kent seçilerek ‘2022 Avrupa Ödülü'nü’ kazandık. Gençler, umut bu topraklarda hep vardı, yitirmeyin. Beraber yeşerteceğiz.”

DAYANIŞMA VURGUSU

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi de konuyla ilgili bir açıklama yaptı Açıklamada İzmir’in yurtdışındaki belediyelerle siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda işbirliğine verdiği öneme dikkat çekilerek İzmir Enternasyonal Fuarı, Balkan Halk Dansları Festivali, Uluslararası İktisat Kongresi gibi büyük etkinliklerin kentte her yıl düzenlediği ifade edildi. Ayrıca açıklamada İzmir’in birçok önemli uluslararası etkinliğe yaptığı ev sahipliğinden ve her yıl çeşitli etkinliklerle Avrupa Günü’nün kutladığından söz edildi. Pandemiye rağmen şehirde Sanal Maraton, İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali, Avrupa Müzik Günü, 5. İzmir Edebiyat Festivali gibi birçok uluslararası kültür ve spor faaliyetinin düzenlenmesinin altı çizildi. İzmir’in bir dayanışma kenti olduğu vurgulandı. Bunların yanı sıra EUROCITIES, Med Cities, UCLG gibi çok sayıda uluslararası yerel yönetim çatı kuruluşunda İzmir’in aldığı aktif role de dikkat çekildi.

EN ÜST SEVİYEDEKİ ÖDÜL

1955’ten bu yana verilen Avrupa Ödülü, Avrupa vatandaşları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için en önemli araç olmanın yanı sıra Avrupa ideallerinin de yaygınlaştırılmasını sağlayan en üst seviyedeki ödül olarak tanımlanıyor. Ödülü alan kentlerin uluslararası görünürlüğü ve diğer belediyelerle iletişimi artıyor. Avrupa Ödülü, daha önce Şeref Bayrağı ve Şeref Plaketi kazanan başvuru sahipleri arasından her yıl bir veya iki belediyeye veriliyor.

ŞEREF BAYRAĞI VE ŞEREF PLAKETİ ALMIŞTI

1970’te “Şeref Bayrağı”, 2014’te ise “Şeref Plaketi” ödülüne layık görülen İzmir, uluslararası organizasyonlara üyeliklerini, yurt dışındaki kentlerle işbirliklerini, proje ortaklıklarını ve uluslararası faaliyetlerini anlattığı bir dosya ile 15 Ocak 2022’de Avrupa Ödülü’ne başvuru yapmıştı. İzmir Almanya'dan Bamberg ve Ingolstadt, Litvanya'dan Palanga, Polonya'dan Boleslawiec ve Ukrayna'dan Ternopil ile kısa listeye kalmıştı.

AVRUPA ÖDÜLÜ

Avrupa Ödülü, AKPM tarafından 1955'te verilmeye başlandı.

Türkiye'de daha önce İstanbul, Bursa ve Ankara'nın aldığı Avrupa Ödülü'ne, yabancı belediyelerle kardeş belediye düzenlemeleri olan ve Avrupalı ortaklarıyla ilişkilerini geliştirmek için çok geniş bir yelpazeyi kapsayan faaliyetlerde bulunan kentler ve belediyeler ödül için yarışıyor.

Kazananlar her yıl Parlamenter Meclisi Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesince ve bu komiteye bağlı Avrupa Ödülü Alt Komitesince seçiliyor.