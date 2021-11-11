Avrupa Spor Kenti Çiğli'de branş sayısını 30’a yükseldi
“2021 Avrupa Spor Kenti” ödülünü alan Çiğli Belediyesi, sportif etkinlik sayısını 30’a çıkardı.
İzmir'de Çiğli Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde verilen kurs sayısı 30’a yükseldi. Açık Hava Basketbol, Badminton, Basketbol, Boccia, Bilardo, Fitness, Jimnastik, Kadınlara Sabah Sporu, Kick Boks, Pilates, Pilates Reformer, PT, Satranç, Taekwondo, Tenis, Voleybol, Yüzme, Yoga, Özel Çocuklar Spor Saati ve Zumba etkinliklerine; Hentbol, Yelken, Kano, Tabata, Nefes Terapisi, Çocuk Yogası, Engelli Yüzme, Engelli Tenis, Engelli Hemsball ve Engelli Boccia alanlarını da ekleyerek 2 Bin 200 vatandaşa dilediği alanda sportif aktivitede bulunma imkanı sağlıyor.
GÜMRÜKÇÜ: SPOR DENİNCE AKILLARA ÇİĞLİ GELECEK
Sportif yatırımlar ile İzmir’de sporun merkezi olma yolunda kararlılıkla ilerlediklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Sağlıklı toplumun olmazsa olmazı spor yapmaktır. Çiğli Belediyesi olarak, bu anlamda çok büyük bir atılım içerisindeyiz. Her yaştan vatandaşımıza, diledikleri alanda spor yapma imkanı sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak 10 alanda daha kursiyer kabul etmeye başladık. Bunların içerisinde, Çiğlimizin sahiliyle olan bağını kuvvetlendirmek adına yelken ve kano gibi deniz sporlarına ayrıca önem veriyoruz. İlçemizde ikamet eden engelli bireylerimizi de unutmadık. Evlerine kapanmamaları ve sosyalleşmeleri amacıyla kendilerine özel yüzme, tenis, hemsball ve boccia kurslarımızı başlattık. Yakın zaman içerisinde branş sayımızı 40’a çıkarmayı hedefliyoruz. İzmir’de spor denilince akıllara ilk olarak Çiğli’nin gelmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.
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