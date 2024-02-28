'Avrupa uzmanı' olarak tanınan Tezok, Hacettepelilerle buluşuyor
Dışişleri camiasında “Avrupa uzmanı” olarak tanınan Ahmet Funda Tezok, Hacettepe Üniversitesi ögrencilerince kurulan Uluslararası İlişkiler Topluluğu'nun düzenlediği söyleşiye katılacak.
Bir Türk diplomatı olarak Londra, Rodos, Lahey, Belgrad, İslamabad, Filibe, Deventer (Hollanda), Tebriz, Stuttgart ve Kosova’da görevler üstlenen Ahmet Funda Tezok, “Türkiye’nin Avrupa Birliği Serencamı” kitabıyla Türkiyenin 60 yıla varan Avrupa macerasını aktarıyor.
Dışişleri camiasında “Avrupa uzmanı” olarak tanınan Ahmet Funda Tezok; Hacettepe Üniversitesi ögrencilerince kurulan Uluslararası İlişkiler Topluluğu'nun Beytepe Yerleşkesi'de düzenlediği Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin söyleşiye katılacak.
Tezok, söyleşide kitabını da tanıtacak. Söyleşi, Tuğrul Çubukçu Toplantı Salonu'nda 29 Şubat 13.00'de gerçekleşecek.
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