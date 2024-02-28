'Avrupa uzmanı' olarak tanınan Tezok, Hacettepelilerle buluşuyor

Dışişleri camiasında “Avrupa uzmanı” olarak tanınan Ahmet Funda Tezok, Hacettepe Üniversitesi ögrencilerince kurulan Uluslararası İlişkiler Topluluğu'nun düzenlediği söyleşiye katılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 16:39
'Avrupa uzmanı' olarak tanınan Tezok, Hacettepelilerle buluşuyor
Abone Ol google-news

Bir Türk diplomatı olarak Londra, Rodos, Lahey, Belgrad, İslamabad, Filibe, Deventer (Hollanda), Tebriz, Stuttgart ve Kosova’da görevler üstlenen Ahmet Funda Tezok, “Türkiye’nin Avrupa Birliği Serencamı” kitabıyla Türkiyenin 60 yıla varan Avrupa macerasını aktarıyor.

Dışişleri camiasında “Avrupa uzmanı” olarak tanınan Ahmet Funda Tezok; Hacettepe Üniversitesi ögrencilerince kurulan Uluslararası İlişkiler Topluluğu'nun Beytepe Yerleşkesi'de düzenlediği Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin söyleşiye katılacak.

Tezok, söyleşide kitabını da tanıtacak. Söyleşi, Tuğrul Çubukçu Toplantı Salonu'nda 29 Şubat 13.00'de gerçekleşecek. 


Ahmet Funda Tezok haberleri Büyükelçi haberleri Hacettepe Üniversitesi haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a açtığı davada karar çıktı!

Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a açtığı davada karar çıktı!
Nihayet açıklama geldi: Formula 1’in Türkiye yayın hakkı 10 yıl boyunca o kanalda!

Nihayet açıklama geldi: Formula 1’in Türkiye yayın hakkı 10 yıl boyunca o kanalda!
Cem Küçük'ün gafı gündem oldu: 'Türkiye'de swinger seçmen var'

Cem Küçük'ün gafı gündem oldu: 'Türkiye'de swinger seçmen var'
Oğuz Erge’nin katili Delil Aysalın cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi

Oğuz Erge’nin katili Delil Aysalın cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi
Kredi kartı aidatlarına dev zam

Kredi kartı aidatlarına dev zam
Günlük burç yorumları: 29 Şubat 2024 Perşembe Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 29 Şubat 2024 Perşembe Terazi burcu yorumu
Cemil Tugay'dan 'Neden Özgür Özel' sorusuna yanıt: 'Seçmenlerimizin tepkilerini gördüm...'

Cemil Tugay'dan 'Neden Özgür Özel' sorusuna yanıt: 'Seçmenlerimizin tepkilerini gördüm...'
Erdem Gül hakkında 5 yıl hapis cezası

Erdem Gül hakkında 5 yıl hapis cezası