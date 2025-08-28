Avrupalı belediye başkanları İBB binasında: İmamoğlu'na 'özel' ödül

Avrupa’nın çeşitli şehirlerinin belediye başkanları (Eurocities) heyeti, 19 Mart operasyonuyla gözaltına alınıp tutuklanan Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için İstanbul'a geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) ziyaret eden heyet, İmamoğluna sunulmak üzere “Özel Demokrasi Ödülü” verdi.

Ziyaret, İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

"DEMOKRASİ İÇİN BİR ARADAYIZ"

İBB binasında konuşan heyetin ortak çağrısı, İmamoğlu'na özgürlük ve demokrasi talebi yönünde oldu.

Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni Cuadrado: "Sayın Ekrem İmamoğlu yalnız değildir, biz onun yanındayız, demokrasi için bir aradayız!" ifadelerini kullandı.

Utrecht Belediye Başkanı Sharon Dijksma ise konuşmasında, "Ekrem İmamoğlu hapse atıldığında sadece başarılı bir belediye başkanı değil bir eş ve bir baba da hapse atıldı. Bu gerçekten yürek burkan bir durum" ifadelerine yer verdi.

Timişoara Belediye Başkanı Dominic Fritz, "Birini bedenen cezaevine koyabilirsiniz ancak ruhunu asla hapsedemezsiniz. Ekrem İmamoğlu bize son aylarda bunun ne kadar gerçek olduğunu gösterdi" dedi.

ZİYARET ETME TALEBİ REDDEDİLDİ

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için Türkiye'ye gelen Avrupalı Belediye Başkanları'nın İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret etme talebi ise bakanlık tarafından reddedildi.

Heyet, yine de saat 14.00’te Silivri Cezaevi önünde ikinci bir basın açıklaması gerçekleştirilecek.

Eurocities heyetinde ziyarete gelen belediye başkanları şöyle: