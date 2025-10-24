Avrupalı Türk gazetecilerden Yanardağ'a destek: 'Bağımsız medyadan rahatsız olan iktidar, baskı ve sansürü derinleştiriyor'

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İstanbul Cumhuriyet Savcılığının açıklamasına göre 'casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Olaya, Avrupa Türk Gazeteciler Birliği'nden (ATGB) tepki geldi. ATGB Başkanı Recai Aksu konuya ilişkin açıklama yaptı. Aksu, "TELE1’in ve bağımsız medyanın yayınlarından rahatsız olan iktidar, baskı ve sansür girişimini derinleştiriyor" dedi.

"Yanardağ’ın gözaltına alınması TELE1’e, Yanardağ’a ve Türkiye’nin demokratik kamuoyuna ve güçlerine yönelik bir saldırı değil midir?" sorusunu soran Aksu, "2002 yılından beri Avrupa çapında faaliyet gösteren ATGB olarak tüm dünyaya 'Gazetecilik suç değildir' diye sesleniyoruz. Türkiye’deki gazetecilerin yalnız olmadığını herkesin bilmesini istiyoruz.

Türkiye’de medyanın hükümet kontrolüne girdiği, bağımsız ve özgür gazetecilerin susturulduğu bir ortamda bizlerin sessiz kalması düşünülemez. Merdan Yanardağ’ı gözaltına alarak gazetecileri korkutamazlar, yıldıramazlar, sindiremezler. Merdan Yanardağ derhal serbest bırakılmalıdır. Bir kez daha sesleniyoruz: Gazetecilik Suç Değildir! Özgür basın susturulamaz!" diye konuştu.