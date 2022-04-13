Avşa adasında yazlık evlere girip eşyaları talan ettiler
Balıkesir’in turistik ilçeleri arasında yer alan Marmara’ya bağlı Avşa adasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin yazlık evlere girerek eşyalara zarar vermesi ada sakinlerinin huzurunu kaçırdı. Avşa adasının Deniz Mahallesi'nde yaşanan olayda, yazlık evlere giren kişiler evlerdeki eşyaları talan etti, kırdı, döktü. Ada sakinleri yaşanan olaya adeta isyan etti.
Yaz aylarında turist yoğunluğu en çok olan yerleşim yerleri arasında yer alan Marmara ilçesine bağlı Avşa adasında oturanlar ilginç bir olaya şahitlik etti. Adanın Deniz Mahallesi'nde bulunun 50 konuttan 15’ine giren kimliği meçhul şahıslar evlerin içinde bulunan eşyaları kırıp dökerek kullanılmaz hale getirdi. Evleri zarar gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirirken, olayı gerçekleştiren kişilerin yakalanmasını istedi. Girilen evlerden hırsızlık yapılmaması da dikkat çekti.
Deniz Mahallesi’ndeki konutlara giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler evlerdeki buzdolabı, çamaşır makinası, televizyon, motosiklet gibi eşyaları kırdı. Kişi ya da kişiler ayrıca evlerdeki mutfak eşyaları ile yatak ve oturma odasındaki eşyaları dağıtarak zarar verdi.
“EVİMDE KULLANILACAK BİR ŞEY BIRAKMAMIŞLAR”
Deniz Mahallesi sakinlerinden Ayşe İlgün, mahallesinde yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Marmara ilçesine bağlı Avşa adasındaki Deniz Mahallesi'nde oturuyorum. Evime hırsız girmiş. Ama evde kullanılacak hiçbir şey bırakmamış. Evdeki her şeyi kırmış, darmadağın etmiş. Evimin karşısındaki, yanımdaki komşumun da evine girmiş. Benim gördüğüm şu anda sokağımdaki en az 4 eve birden girerek aynı şeyleri yapmış. Bu evlerin içini harap etmişler” diye konuştu.
“ŞİMDİYE KADAR EVİMİZİN ÖNÜNDEN ÇÖPÜMÜZ KAYBOLMADI”
Kendisinin yıllardır aynı yerde oturduğunu ifade eden
Ayşe İlgün bu güne kadar bu tür bir olayla karşılaşmadıklarını belirterek, “Biz
bu mahallede yıllardır yaşıyoruz. Şimdiye kadar kapımızın önündeki bir çöpümüz
dahi kaybolmadı. Fakat bir yıldır burada girilmedik ev bırakmadılar. Yan
komşumun yatak odasından tutun da evdeki buzdolabına kadar her şeyi
parçalamışlar. Yani bunu yapan normal bir insan değil. Bu yapılan hırsızlık da
değil. Sadece evdeki eşyaları kırıyor, döküyor, pisliyor. Düşünebiliyor musunuz
evde kapalı duran ketçapları dahi eşyaların üzerine sıkmışlar. Resmen rezillik,
başka bir şey değil. Korkuyorum yakında can güvenliğimiz de kalmayacak. Yani
burayı çok seviyoruz ama bu olayların yaşanmasından da çok üzgünüz. Avşa böyle
değildi, bu hale gelmesi hepimizi üzüyor. Artık ne yapacağız bilmiyoruz, buna
bir çözüm bulmaları gerekiyor. Çünkü hangi sokağa girseniz 3-4 evin camı, kapısı
açık durumda. Eline keser alan kapıları kırıp giriyor” ifadelerini kullandı.
Mahalle sakinlerinin evlerinde meydana gelen hasar sonrası jandarmaya şikayette bulundukları öğrenilirken, asıl zararın Avşa dışında yaşayan kişilerin adaya geldikten sonra gün yüzüne çıkacağı belirtildi.
Video Haberler
- Şaşkın bakışlarla izlediler
- Tüp bebek parası evleriyle birlikte yandı
- Silivri'de 'kaçak hayvan' operasyonu
- Ankara'da korkutan kaza: Önce ATM'ye sonra araca çarptı
- New York'taki metro saldırısı
- Gaziantep'te kazalar kamerada
- Kars Nisan ayında kışı yaşıyor
- Tartıştığı motosiklet sürücüsünü silahla tehdit etti
- Ayakkabıyı kapıp kaçan köpek gülümsetti
- Sendika binasına 'kumar' baskını: 3 gözaltı, 94 bin 500
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Tanesi 10 TL'lik meyve için binlerce liralık güvenlik
- Şaşkın bakışlarla izlediler
- NBA'de play-off'a kalan iki takım belli oldu
- New York'taki metro saldırısında yeni ayrıntılar çıktı
- Trabzonspor'da Nwakaeme'nin rekor sessizliği
- Şanghay’da yaşayan Türk anlattı: Gıda krizi kapıda
- Daha da kötü günler bizi bekliyor
- Stranger Things yaratıcılarından 4. sezon açıklaması
- Ukrayna, Odessa'da 10 Rus gemisine el koydu
- Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi: Refaha kavuşacağız