Savcı odasında verdiği pozlar gündem oldu: Avukat Buket Tekışık sosyal medya hesabını kapattı

Yayınlanma: 13.12.2023 - 19:08

Güncelleme: 13.12.2023 - 19:08

İstanbul Barosu'na üye olan avukat Buket Nurşah Tekışık'ın sosyal medya hesabı Instagram'dan "Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim" notuyla paylaştığı fotoğraflar gündem oldu. Çağlayan Adliyesi'nde bir savcının odasında çekildiği öne sürülen fotoğraflar tepki çekerken Tekışık, tepkiler üzerine Instagram hesabını kapattı.

Patronlar Dünyası'na konuşan Tekışık, herhangi bir savcı ve hakimle bağlantısının olmadığını ve paylaştığı sözlerin bir kitaptan alıntı olduğunu iddia etti.

Tekışık, şunları söyledi:

"Ben tek başına çalışan ve İstanbul’da tek başına ayakta durmaya çalışan bir kadınım. Herhangi bir hakim ile savcı ile bağlantım yok. O fotoğrafın altında paylaştığım sözde bir kitap sözü. İsteyen Google'da aratsın. O fotoğrafla bir mesajla alakası yok. Benim iki fotoğrafım hatta savcının odasında değil adliyede çektirdiğim fotoğraflarım kullanıldı. Ben sosyal medyayı aktif olarak herkes gibi kullanıyorum. Paylaştığımda ne bir hakim ismi ne bir savcı ismi var. Ne de benim hakim ya da savcılarla bağlantım var. Beni takibe alabilirler iletişim tespiti yapabilirler. Benim adliyede çektirdiğim şahsi fotoğraflarım bile paylaşıldı. Eğer bu gündem oluyorsa ben buna çok üzülürüm."

'HESAPLARIMI İNCELLEYEBİLİRLER, BORÇTAN BAŞKA ŞEY BULAMAZLAR'

"Bir avukatın savcının odasına giremez diye bir kanun varsa siz söyleyin" diyen Tekışık, "Savcının odasına istediğim gibi girer istediğim gibi çıkarım. Orada paylaşılan fotoğrafta oda dolu mu boş mu kime ait bunlar hiç sorgulanmadan izinsiz şekilde kullanıldı. Başka yerlere çekilmek, algı yaratılmak isteniyor. İsteyen benim hesaplarımı bakiyelerimi inceleyebilir. Borçtan başka bir şey bulamazlar. Bu gibi şeyler benim hevesimi isteğimi kırıyor. Herkes gibi sosyal medyayı kullanıyorum ama çok farklı algı yaratıldı. Bu fotoğrafı çektirirken de paylaşırken de böyle bir düşüncem olmadı. Benim çektirdiğim fotoğraf bir hatıra fotoğrafı gibi. Onu da bir avukat arkadaşım çekti. O sırada savcı odasında değildi biz oda boşken bu fotoğrafı çektirdik. Sadece bu kadar."

SAVCI HAKKINDA SORUŞTURMA MI AÇILDI?

Öte yandan avukat Buket Nurşah Tekışık'ın odasında fotoğraf çektirdiği savcı hakkında soruşturma başlatıldığı ileri sürüldü.

AVUKAT BUKET NURŞAH TEKIŞIK KİMDİR?

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nden mezun olan Buket Nurşah Tekışık, Tekışık Hukuk ve Danışmanlık Şirketi'nin kurucusu. Tekışık'ın, Linkedin'de paylaştığı bilgi notunda, İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat olduğu belirtiliyor.