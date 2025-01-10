Avukat Dilek Ekmekçi'nin 'FETÖ' davasında tahliye çıkmadı: Görüşlerimi açıklamam nasıl suç olabilir?

Yayınlanma: 10.01.2025 - 17:36

Güncelleme: 10.01.2025 - 17:38

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ve FETÖ firarisi Cevheri Güven'in paylaşımlarına verdiği yanıtlar ile katıldığı YouTube programlarındaki ifadeleri nedeniyle, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi istemiyle yargılanan avukat Dilek Ekmekçi'nin davasına İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün devam edildi. Dilek Ekmekçi, tutuklu bulunduğu cezaevinden mahkemeye getirildi. Çok sayıda avukat, meslektaşları Ekmekçi'ye destek olmak için mahkemeye geldi.

"GÖRÜŞLERİMİ AÇIKLAMAM NASIL SUÇ OLABİLİR?"

Mahkemeye detaylı bir savunma gönderdiğini kaydeden Dilek Ekmekçi, savunmasında, "Tutuklanmama gerekçe olarak yapılan dosyada savunmam yok diye tutuklama çıkarmışlar, oysa savunmam vardı. Bu dosyada da var. Hukuka aykırı bir şekilde tutukluyum. FETÖ’den yargılanması gereken kişi beni ihbar ediyor, siz beni yargılıyorsunuz. Benim hikayemi anlattığım yayınların suçlama konusu yapılarak tutuklu yargılanmam hukuksuzdur. Yayınların içeriklerine bakılmamış. Çıktığım YouTube yayınlarında kendi görüşlerimi açıklamam nasıl suç olabilir? Birçok gazeteye beyan verdim. Bunların çoğu göz ardı edilmiş. Sadece FETÖ'ye yakın olduğu iddia edilen kanallar İddianameye konulmuş. Kamu görevlisi olarak suçu bildirmem gerekir. Bunu yapmamak suçtur. Benim devlet içinde yuvalanmış, ifşa ettiğim kriptoların beyanlarına bakılarak yargılanmam trajikomiktir" dedi.

''FETÖ'DEN YARGILANANLAR BENİMLE UĞRAŞIYOR''

Yurtlarda kalan kızların fuhşa sürüklenmesine ilişkin araştırmalara başladığında kendisine kumpas soruşturmaların başladığını öne süren Ekmekçi, "Bana bazı isimler düşmanlık besliyor. Kumpas kurulmuş durumda. FETÖ’den dolayı yargılanan, haklarında soruşturma olan insanlar benimle uğraşıyor. Ben nasıl FETÖ’cü olabilirim? Benim dile getirdiğim iddiaları birçok gazeteci de gündeme getirdi. Burada bir haksızlık var. Bu haksızlık bir zulümdür. Tutukluluğumun sona ersin" ifadelerini kullandı.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Tanık dinlendikten sonra ara kararını açıklayan mahkeme, Dilek Ekmekçi ile avukatlarının tahliye taleplerini reddetti. Ekmekçi'nin tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 31 Ocak'a erteledi.