Avukat Ersöz duyurdu! İBB soruşturmasında tutuklanan Atayman’a 5 gündür yatak ve ranza verilmiyor’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Şişli Belediyesi iştirak şirketi KENTHAŞ’ın Genel Müdür Yardımcısı İpek Elif Atayman’ın cezaevinde insani koşullardan yoksun bırakıldığı iddia edildi. Avukat Hüseyin Ersöz, müvekkili Atayman’a beş gündür yatak ve ranza verilmediğini açıkladı.

Ersöz, söz konusu uygulamanın “Kötü Muamele Yasağı”nın açık bir ihlali olduğunu vurguladı. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Cezaevinde özgürlüğü kısıtlanan kişinin tüm insani ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması esastır. İnsan haklarına uygun hareket edilmesi, kamu personelinin asli görevidir” ifadelerini kullandı.

İpek Elif Atayman’ın geçtiğimiz hafta Afyon 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildiğini belirten Ersöz, ilk gün yaşanan eksikliğin geçici olduğu düşünülse de, beş gün boyunca bu durumun sürmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Ersöz’ün açıklamaları şöyle:

“İBB Soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İpek Elif Atayman geçen hafta Afyon 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilmişti.

İlk gün ranza/yatak verilmediğini duymuştuk fakat bu durumun 5 gündür devam ettiği bilgisi kamuoyuna yansımamıştı.

Cezaevinde özgürlüğü kısıtlanan kişinin tüm insani ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması esastır.

İnsan haklarına uygun hareket edilmesi, kamu personelinin asli görevidir.

İpek Elif Atayman’a 5 gündür ranza/yatak verilmemesi Kötü Muamele Yasağı’nın açık ihlalidir.”



