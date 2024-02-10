Avukatı bıçakla tehdit etmişti... Tutuklandı!

Kırklareli'nde avukatı bıçakla tehdit eden şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 10.02.2024 - 15:04
Avukatı bıçakla tehdit etmişti... Tutuklandı!
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Kentte önceki gün avukat Emrecan Güven'i bıçakla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan F.S.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Avukat Emrecan Güven, 8 Şubat'ta Karakaş Mahallesi'ndeki ofisinden çıktığı sırada yanına gelen F.S.'nin kendisini bıçakla tehdit ettiğini öne sürerek polise başvurmuştu.

Şüpheli F.S.'ye Güven'i tehdit ettiği gerekçesiyle daha önce 13 ay hapis cezası verildiği öğrenildi.

 


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