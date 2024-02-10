Avukatı bıçakla tehdit etmişti... Tutuklandı!
Kırklareli'nde avukatı bıçakla tehdit eden şüpheli tutuklandı.
Kentte önceki gün avukat Emrecan Güven'i bıçakla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan F.S.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Avukat Emrecan Güven, 8 Şubat'ta Karakaş Mahallesi'ndeki ofisinden çıktığı sırada yanına gelen F.S.'nin kendisini bıçakla tehdit ettiğini öne sürerek polise başvurmuştu.
Şüpheli F.S.'ye Güven'i tehdit ettiği gerekçesiyle daha önce 13 ay hapis cezası verildiği öğrenildi.
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