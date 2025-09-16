Avukatı duyurdu: Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için tahliye talebi

Yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer için avukatları yeniden tahliye talebinde bulundu.

"8 AYDIR İDDİANAME HAZIRLANMADI"

Avukat Hüseyin Ersöz, yaptığı açıklamada Özer’in 2024 yılı Ekim ayında "Kent Uzlaşısı Soruşturması" kapsamında tutuklandığını hatırlattı. Ersöz, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 14 Temmuz 2025’te verdiği tahliye kararına rağmen Özer’in cezaevinden çıkamadığını belirtti.

Bunun sebebinin, Esenyurt Belediyesi’ne yönelik mali suç isnadıyla yürütülen başka bir soruşturma olduğunu vurgulayan Ersöz, şunları söyledi:

"Ahmet Özer, 20 Ocak 2025’te ikinci kez tutuklandı. Ancak bu dosyada yer alan 3 ayrı bilirkişi raporunda ‘ihaleye fesat karıştırma suçlamasında hukuki sorumluluğu olmadığı’ tespit edildi. Buna rağmen müvekkilimin özgürlüğü kısıtlanmış durumda."

"KAÇMA ŞÜPHESİ YOK"

Ersöz, hazırladıkları dilekçede 8 aydır iddianame düzenlenmemiş olmasına dikkat çektiklerini belirtti:

"Ahmet Özer hakkında hukuki sorumluluk olmadığı gibi kaçma şüphesi de yoktur. Bu husus İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği tahliye kararıyla da sabittir. Bu nedenle tahliyesini talep ettik."