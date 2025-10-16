Avukatı konuştu: Sedat Peker Türkiye'ye dönecek mi?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Peker'e ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Barkın, müvekkilliğini yaptığı Peker'in Türkiye'ye dönmesi için hukuki engellerin kalması gerektiğini söyledi.

"SAVUNMA YAPMASI GEREKİYOR"

Sözcü TV'de konuşan Av. Ersan Barkın, Peker'in çektiği videolarla ilgili hakkında açılmış 11 davanın olduğunu belirtti.

Barkın, "Peker'in söyledikleri hakkında iftira suçunun işlenip işlenmediği ortaya çıkması için Sayın Peker'in savunma yapması gerekiyor. Sayın Peker önümüzdeki yıllarda ülkeye geldiğinde bunların hepsinin vakaa olarak incelenmesi, denetlenmesi gerekecek" ifadelerini kullandı.

"YAKIN ZAMANDA OLMADIĞI KESİN"

Peker'in Türkiye'ye dönüşüne ilişkin de konuşan Barkın, şunları kaydetti:

"İki ayrı dosyadan kendisine verilmiş kırmızı bülten kararı var. Dolayısıyla Türkiye'de dönmesi ya da bulunduğu ülkeden başka bir yere geçmesine imkan yok. Hukuki engeller kalkmadan mümkün değil. Yakın bir zamanda olmadığı kesin. Çünkü davaları devam ediyor."