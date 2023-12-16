Avukatın adını kullanarak sahte profille dolandırıcılık!

Yayınlanma: 16.12.2023 - 14:16

Güncelleme: 16.12.2023 - 14:19

Ankara'da avukat Taha Burak Özkan, birçok kişiyi sosyal medyada tuzağa düşürüp, adını kullanarak dolandıran şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"PROFİL RESMİMİ KULLANARAK PARA TALEP ETMİŞLER"

Özkan, sosyal medayada 'kadın profili' ile kendilerini ekleyip dolandırılan birçok kişinin kendisine başvurması üzerine durumu fark ettiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Dolandırıcılar vatandaşları sosyal medya platformlarından öncelikle 'kadın profili' ile ekliyor. Daha sonra samimiyeti ilerletip numaralarını talep ediyorlar. Vatandaşlarımız özellikle de erkekler, numaralarını verdikten sonra kendilerine uygunsuz fotoğraflar gönderiliyor ve sanki aralarında bir münasebet varmışçasına muhabbet devam ettiriliyor.

Daha sonra mağdurumuzun telefonuna diğer sözde mağdurenin babası ya da ağabeyi olduğunu iddia eden kişi sesli mesajla ve ya arayarak, 'Benim kız kardeşimle mesajlaşmaların olmuş, bir ilişkin olmuş. Bu ilişkin neticesinde benim namusum zedelendi, bizim burada mağduriyetimiz var ve bu kız 17 yaşında, reşit değil. Sen bununla nasıl cinsel içerikli görüşmelerde bulunursun? Gel bu işi çöz yoksa biz adliyeye başvuracağız' diyorlar. Daha sonrasında bir başka çete üyesi devreye girip, hukuk bürosundan aradığını ve uzlaşmak istediklerini söylüyor. Hatta WhatsApp hesaplarında da benim profil resmimi kullanarak para talep ettiklerini gördük."

'KESİNLİKLE PARA GÖNDERMEYİN'

Tuzağa düşenlerin mağdur olmamak, cezaevine girmemek ve haksız bir hukuki sonuçla karşılaşmamak için istenen parayı gönderdiğini söyleyen Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"Rakamlar gerçekten küçük değil. En son ofisimi arayan bir mağdurun, 'Hesabınıza 100 bin lira gönderdim, geçti mi?' dediğine şahit oldum. Neden 100 bin lira gönderdiğini sorduğumda, 'Hakkımda dava açmışsınız, bu davadan vazgeçmeniz için ben size 100 bin lira gönderdim avukat bey' dedi. Hiçbir şekilde icra dosyasının tarafımızdan açılmadığını belirttikten sonra vatandaş hayretler içerisinde kaldı. Daha sonra bu telefonların ardı arkası kesilmedi.

Burada şahsi olarak bu ünvanımı, fotoğrafımı ve güvenilirliğimi kullanarak insanlardan para talep eden dolandırıcılardan Cumhuriyet Başsavcılığı'nda şikayetçi oldum ve suç duyurusunda bulundum. Sürecin takipçisiyiz. En kısa zamanda yakalanacaklarını ümit ediyoruz. Vatandaşlarımız sosyal medyada dikkat etsinler. Karşılarına çıkacak bu denli durumlarda kesinlikle para göndermesinler."

"IBAN ADRESLERİNİ SAATLİK KİRALIYORLAR"

Dolandırılan kişilerin para gönderdiği IBAN adreslerinin de dolandırıcılara ait olmadığını aktaran Özkan, şöyle devam etti:

"Burada da yine şeytani bir yöntem kullanılmakta. İnsanların maddi boşlukta olmalarından dolayı bu duygularından faydalanıp hesaplarını, IBAN adreslerini saatlik olarak kiralıyorlar. Özellikle sosyal medya uygulamalarında, 'paraya ihtiyacı olan hesabını 3 saatlik ya da 5 saatlik 5 bin liraya, 10 bin liraya kiraya verebilir' şeklinde ilan veriyorlar. Bu ilana inanan vatandaşlar, kendi IBAN adreslerine yatan parayı dolandırıcılara ulaştırmak suretiyle onlara yardımcı oluyor. Yapılan yargılamalarda paranın yattığı adres dolandırıcı olarak kabul ediliyor. Yani bu işi yapanın yakalanması çoğu zaman mümkün olmuyor. Dolandırıcıları yakalamak için biraz daha kapsamlı araştırma yapmak gerekir."