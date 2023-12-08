İnternet üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık: 4 tutuklama!
Bir emlak sitesi üzerinden verdikleri sahte ilanlarla yurttaşları dolandırdıklarını tespit edilen 7 şahıstan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan soruşturma dosyasında, bir emlak sitesi üzerinden sahte ilanlar vererek yurttaşları dolandırdığı tespit edilen 2'si Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 5'i de İzmir'de olmak üzere toplam 7 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik dün sabah 07.00'de eşzamanlı operasyon yapıldı.
Gözaltına alınan 7 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dokümana el konulurken, 3 şahıs ifadeleri sonrası Şube Müdürlüğünden serbest bırakıldı.
Salihli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen, E.D.O. (30), A.Y. (53), A.S. (43), H.N.Ç. (26) adlı 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti'de deprem etkisi yaratan istifa!
- Bakan eğildi, tepkiler art arda geldi!
- CHP’li belediyede neler oluyor?
- Erzan'ın telefonundan 'Fatih Terim' mesajı çıktı
- 'İnce' ve 'Akşener' açıklaması
- Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’yla görüşecek
- Motorinde iki günde iki indirim benzine de yolda
- Eski Bakan'dan dikkat çeken paylaşım
- İsrail’e giden gemileri durdursanıza!
- İntiharında cinsel istismar şüphesi!