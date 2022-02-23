Avukatın kafasına silah dayamıştı, serbest kaldı

23 Şubat 2022 Çarşamba, 14:56

Avukat Ege Ogeday Burduroğlu, 23 Nisan 2021’de Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesindeki E.H.’ye ait ofisin boşaltılması için bildirim yaptı. Avukat Burduroğlu, icra memuru Hatice Çakaloğlu ile 15 Haziran 2021’de de eşyaları boşaltılan ofisin kapı kilidinin değiştirilmesi için iş merkezine geldi. Çilingir E.K., iş merkezinin asma kilitlerden birini açtı. E.K., diğer kilidi de açmaya çalışırken iş merkezinde dernek adı altında işletilen spor salonunun yöneticisi H.H.A. otomobiliyle geldi.

H.H.A., kendi iş yeri için gelindiğini düşünerek, belinden çıkardığı tabancasını E.K.’nın başına dayadı. E.K.’nin "Ben çilingirim ağabey" sözleri üzerine bu kez silahını icra memuruna doğrultan H.H.A., "Dosyaya gerekli evrakları sunmadım mı, siz buraya neden geldiniz" diyerek bağırdı. Çakaloğlu, kendisinin konuyla ilgili bilgisinin olmadığını ve avukatla görüşmesi gerektiğini söyledi. H.H.A. silahını bu defa Avukat Burduroğlu’na çevirip yere yatmasını istedi, daha sonra da tekmeleyip, darbetti.

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

'EMEKLİ BİR ASKERİM' DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, H.H.A.’yı gözaltına aldı. H.H.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı. H.H.A. hakkında İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde ’kamu görevlilerini öldürmeye teşebbüs’ ve ’yargı görevini yapan kişilere karşı silahla görevi yaptırmamak için direnme suçunu aynı anda birden fazla katılana karşı işlenmesi’ suçlarından dava açıldı.

Davanın son görülen duruşmasında tutuklu sanık H.H.A. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, H.H.A.’nın avukat Burduroğlu ve icra memuruna karşı eylemleri nedeniyle ’yargı görevini yapan kişilere karşı silahla görevi yaptırmamak için direnme suçunu aynı anda birden fazla katılana karşı zincirleme olarak işlemesi’ ve çilingir E.K.’yı ’silahla tehdit’ suçlarından cezalandırılmasını istedi. Savcı, mütalaasında ayrıca suçun niteliği, hükmedilmesi muhtemel ceza, sanığın tutuklu kaldığı süre, serbest kalması halinde kaçması, saklanması, kaçma şüphesi uyandıran olguların mevcut olması ve adli kontrol tedbirlerinin yetersizliği nedeniyle H.H.A.’nın tutukluluk halinin devamını istedi. Sanık H.H.A. ise yaşanan olayda hataya düştüğünü belirterek, "Emekli bir askerim, huzurunuzda özür diliyorum" diyerek kendini savundu.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, H.H.A.’ya ’yargı görevi yapan kişilere karşı görevini yaptırmamak için direnme’ suçunda 3 yıl hapis cezası verdi. Daha sonra bu suçun silahla işlenmesi nedeniyle cezasını yarı oranında arttırarak 4,5 yıla yükseltti. Ardından da suçun birden fazla kişiye karşı işlenmesi nedeniyle bu cezasını da 4’te 1 oranında arttırıp verilen 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasını iyi hal indirimi ile 4 yıl 8 ay 7 güne düşürdü.

Mahkeme heyeti, sanığa, 'silahla tehdit' suçundan da ayrıca 2,5 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, toplam 7 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası alan H.H.A.’nın ceza miktarı ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alıp, tahliyesine karar vererek, duruşmayı bitirdi.

