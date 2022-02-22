Barda çıkan tartışmada güvenliklerin darp ettiği avukat ağır yaralandı
Bursa'da bir avukat, eğlenmek için gittiği barda darp edilmesi sonucu başını vurarak beyin kanaması geçirdi. Avukatı darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan güvenlik görevlileri tutuklandı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, avukat T.U eğlenmek için gittiği barda işletme güvenlikleri ile tartışmasının ardından dışarıya çıkartıldı. Ardından iddiaya göre, barın önünde dengesini kaybederek kafasını vuran T.U ağır yaralandı.
Avukat T.U'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken güvenliklerin polise verdiği bilgiye göre, Bardan dışarıya çıkarılan T.U dengesini kaybederek başını yere vurduğu söyledi. Olayla ilgili olarak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Ekipler yaptıkları çalışmada T.U'nun dengesini kaybederek değil, eğlenmek için gittiği barda çıkan tartışmada, iş yerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan M.Y. (25) ve güvenlik müdürü O.E'nin (33) darbetmesi sonucu yere düşerek yaralandığını tespit etti.
Polis ekipleri bunun üzerine M.Y, O.E. ve M.H. (29) ile olay hakkında ekipleri yanlış yönlendirdiği öne sürülen K.Ç'yi (41) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y. ve O.E. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer şüpheliler M.H. ve K.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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