Avukatlar Çağlayan'da toplandı: İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutukluluğuna itiraz!

Türkiye Barolar Birliği'nin Mehmet Pehlivan için yürüyüş çağrısının ardından avukatlar Çağlayan Adliyesi'nde toplandı. Avukatlar, "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganı ile Çağlayan Adliyesi'nden İstanbul Barosu'na yürümek için bir araya geldi.

Yüzlerce avukat yürüme eylemi öncesinde adliye içerisinde bir araya gelerek, "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı.





PEHLİVAN'IN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ

Avukatlar, Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutuklanmasına itiraz etti.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen barolar adına konuşmayı İstanbul Baro Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu yaptı.





AVUKATLARA YÜRÜYÜŞ ENGELİ

Beyoğlu'ndaki İstanbul Barosu'na yürümek isteyen avukatlara yürüyüş izni verilmiyor. Avukatlar yasağı tanımadıklarını söylerken baro görevlileri polisle görüştü.

Avukatlar "Polis yolu aç" sloganları eşliğinde adliye önünde bekleme kararı aldı.

Ardından polis ekipleri, avukatların yürüyüşüne müdahalede bulundu.





KAPIYA BARİKAT KURULDU

Avukatların müdahale sonrası yeniden Çağlayan binasına girme isteği sonrası polis ekipleri kalabalığı dağıtmak istedi.

Adliye içerisine girmek isteyen avukatlar içeri alınmadı. Polis ekipleri kapıya barikat kurdu.





Yürüyüşlerine izin verilmeyen avukatlar, Çağlayan Adliyesi içerisinde oturma eylemine başladı.

NE OLMUŞTU?

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, ifadeye çağrılmıştı. Pehlivan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilmişti.

19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan 19 Haziran günü tutuklanmıştı.