Avukatlar hakim karşısında: ÇHD'den dayanışma çağrısı

Avukatlar Selçuk Kozağaçlı, Barkın Timtik, Oya Aslan ve Özgür Yılmaz, Güçlü Sevimli ve Gülvin Aydın’ın yargılandığı davanın duruşması bugün görülecek.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma öncesi dayanışma çağrısı yapıldı.

"TÜM MESLEKTAŞLARIMIZI BEKLİYORUZ"

ÇHD'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"27 Mayıs Salı günü tutuklu üyelerimiz Selçuk Kozağaçlı, Barkın Timtik, Oya Aslan ve Özgür Yılmaz ile derneğimiz üyesi Güçlü Sevimli ve Gülvin Aydın’ın sanık olarak yargılandığı davanın duruşması görülecektir. Mesleki faaliyetleri nedeniyle propaganda yapmak suçundan yargılanan meslektaşlarımızın duruşması İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecektir. Tutuklu Meslektaşlarımızın duruşma salonunda hazır edileceği duruşmaya tüm üye ve meslektaşlarımızı bekliyoruz."