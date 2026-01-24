Avukatlar tehlikede: İstanbul Barosu önünde 'Tutsak avukatlar onurumuzdur' çağrısı

24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü kapsamında İstanbul Barosu önünde düzenlenen basın açıklamasında, Avukatın Sesi İnisiyatifi ve Genç Savunma Grubu adına konuşmalar yapıldı.

Açıklamalarda, avukatların hem mesleki hem de ekonomik baskı altında olduğu belirtilerek dayanışma çağrısı yapıldı. Avukatın Sesi İnisiyatifi adına konuşan Av. Kerim Bütün, 24 Ocak’ın tarihsel anlamına dikkat çekerek, “Bugün 24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü. Bu gün, faşist diktatör Franco’nun katlettiği avukatlara atfedilen ve her yıl farklı bir ülkeyle özdeşleştirilen bir gündür” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DE HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEDİ”

Türkiye’de 2019 yılından bu yana bu günün Türkiye’ye atfedildiğini anımsatan Bütün, yaşananların değişmediğini belirterek, “O günden bu yana Türkiye’de hiçbir şey değişmedi. Meslektaşlarımız bedel ödüyor, tutuklanıyor ve yoksulluğa mahkûm ediliyor” dedi.

Bütün, İstanbul Barosu’na yönelik davalara ve geçmişte yaşanan cinayetlere de dikkat çekerek, “12 Eylül’de İstanbul Barosu’na vurulan mühür, baro yönetimini düşürmeye yönelik davalar, Gümüşhane Baro Başkanı Avukat Ali Günday’ın laiklik mücadelesi verdiği için katledilmesi ve Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin sokak ortasında katledilip failinin meçhul bırakılması hafızamızdadır” diye konuştu.

UĞUR MUMCU VE TUTUKLU AVUKATLAR ANILDI

Açıklamada, aynı günün gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun ölüm yıldönümü olduğuna da dikkat çekildi. Bütün, “Uğur Mumcu’yu ve mesleği uğruna katledilen tüm isimleri saygıyla anıyoruz” dedi. Türkiye’de tutuklu avukatların durumuna da değinen Bütün, “Bugün Türkiye’de bir avukat, kuyu tipi hücreden savunma yapmak zorunda bırakılıyor. Avukat Mehmet Pehlivan’ın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“TUTSAK AVUKATLAR ONURUMUZDUR”

Genç Savunma Grubu adına konuşan Av. Halil İbrahim Akdağ ise, ekonomik baskılara ve yoksulluk dayatmasına rağmen mücadeleden geri adım atılmayacağını vurguladı. Akdağ, “Tüm ekonomik baskılara rağmen bir an bile geri adım atmadan mücadelemizi sürdüreceğiz. Tutsak avukatlar onurumuzdur” dedi.

Basın açıklaması, “Tutsak avukatlar onurumuzdur” sloganlarıyla sona erdi.