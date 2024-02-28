Avukatlardan kadın cinayetlerine tepki: Yeter artık!

İzmir Barosu, bir günde 8 kadının erkekler tarafından katledilmesine tepki gösterdi. İstanbul Sözleşmesi’nin hatırlatıldığı açıklamada, “Kadına yönelik şiddeti önlemede bütüncül politikalar geliştiremeyen siyasi irade, şiddeti soruşturma ve kovuşturmada da etkisiz kalınca katillerin cesaret bulduğunu bir kez daha haykırıyoruz” denildi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 28.02.2024 - 11:30
Avukatlardan kadın cinayetlerine tepki: Yeter artık!
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Türkiye'de son 24 saatte 8 kadın cinayeti yaşanmasına İzmir Barosu’ndan tepki geldi. “Yeter Artık! Kadına Yönelik Şiddeti Önleyin!” başlıklı bir açıklama yayımlayan açıklamada kadınların erkekler tarafından “vahşice” katledildiğini belirterek “Bireyin en temel hakkı olan “yaşam hakkı”nı dahi sağlayamayan siyasi iradenin gündemi seçim iken, bizler bir gecede tek adamın keyfiliği ile çıkılan İstanbul Sözleşmesi’nin önemine bir kez daha vurgu yapmak zorunda kalıyoruz. Kadına yönelik şiddeti önlemede bütüncül politikalar geliştiremeyen siyasi irade, şiddeti soruşturma ve kovuşturmada da etkisiz kalınca katillerin cesaret bulduğunu bir kez daha haykırıyoruz” denildi. 

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ YENİDEN İMZALAYIN”

İstanbul Sözleşmesi vurgusu yapılan açıklamada, “İzmir Barosu olarak kadına yönelik şiddetin son bulması, İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden imzalanması ve 6284 sayılı Kanun’un etkin biçimde uygulanmasını sağlamak üzere var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyuyla bir kez daha paylaşıyor; yitirdiğimiz kadınların anıları önünde saygıyla eğiliyoruz” ifadeleri kullanıldı.


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