Avukatlardan ‘Savunma Nöbeti’: 'Hukuk devleti yok sayılıyor'

Anayasanın görmezden gelindiğini ve hukuk devleti ilkesinin yok sayıldığını savunan avukatlar, her perşembe Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde “Savunma Nöbeti” düzenlemeye karar verdi

Çağlayan’da dün yapılan ilk etkinlik kapsamında avukatlar adliyede bir araya geldi. İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun ve tutuklu CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun eşi avukat Tuba Torun’un konuşma yaptığı nöbette Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu da avukatları yalnız bırakmadı. Kaboğlu, avukatlık mesleğinin bir kamu hizmeti olduğu halde avukatları görevden alıkoymanın başlı başına bir anayasa suçu olduğuna dikkat çekti.

Nöbette, İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan’ın gönderdiği mektup da okundu. Pehlivan, “Sizlerin ‘Savunma Nöbeti’ ile yükselttiği ses, yalnızca meslektaşlarının değil, adalet arayan milyonların umudu olacaktır” dedi.