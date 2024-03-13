Avukatları duyurdu: Demirtaş'a 'arama' dayatması

Yayınlanma: 13.03.2024 - 15:01

Güncelleme: 13.03.2024 - 15:01

Edirne'de tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatları ‘arama’ dayatmasından dolayı görüşlere çıkmayacağını duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Seçimlere çok az bir zaman diliminin kaldığı şu günlerde, Edirne Cezaevinde Sayın Selahattin Demirtaş'a onur kırıcı üst araması dayatılmaya başlanmıştır.

Adalet Bakanlığının talimatıyla, bugünden itibare, Sayın Demirtaş'ın görüş için odadan her çıkış ve girişinde, kameraların önünde ayakkabılarını çıkarması dayatılmaktadır.

Sayın Demirtaş, bu uygulamayı onur kırı bir zorbalık olarak tanımladığını ve asla kabul etmeyeceğini belirterek bundan böyle aile, avukat ve milletvekili görüşlerine çıkmayacağını ifade etmektedir.

Konuyla ilgili, DEM Parti Genel Merkezi de acilen bilgilendirilmiştir. Parti yetkilileri, Adalet Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunarak bu onur kırıcı dayatmadan derhal vazgeçilmesini isteyecektir.”

Cumhuriyet'in ulaştığı Demirtaş'a yakın kaynaklar, bu gibi bir durumla ilk kez karşılaşıldığının altını çizdi.