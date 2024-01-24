Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a getirildi
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a getirildi
Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, annesi Sadiye Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a getirildi. Sadiye Demirtaş, iki gün önce KOAH, böbrek ve solunum yetmezliği nedeniyle kentteki özel bir hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Demirtaş'ın hastanede yaklaşık 4 saat kaldıktan sonra zırhlı araçlarla ayrılarak tekrar özel uçakla Edirne F Tipi Cezaevi'ne götürüldüğü öğrenildi.
Video Haberler
- Demirtaş, Annesinin sağlığı için Diyarbakır'a nakledildi
- Uğur Mumcu'yu anılıyor...
- 'Merkez bankası, magazin haberleriyle anılmamalı'
- Emeklilerden 'maaş' tepkisi
- Su altı macerası
- Gaye Erkan ile Erdoğan ilk kez görüşecek!
- 200 liranın üzerindeki imza sahte mi?
- CHP lideri Özgür Özel'den Erdoğan'a jet cevap
- Ekrem İmamoğlu'ndan 'Haliç' çıkışı!
- Mucize bebek: Kalp nakliyle yeniden doğdu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Emeklinin ek zammı yükseltildi
- Selahattin Demirtaş Diyarbakır'da
- Türkiye 'skimpflasyon' ve 'shrinkflasyon' dönemine girdi
- Emekli maaşında zam farkının ödeme tarihi belli oldu
- Mehmet Ali Erbil'den 'babalık görmedim' sözlerine yanıt!
- Mehmet Ağar'dan 'Gaye Erkan' açıklaması
- İstanbul ve Ankara'da destek iddiası
- Soylu'yu hatırlattı, Yerlikaya için uyardı
- Meclis İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi!
- Akşener İYİ Parti'nin İBB adayını açıkladı