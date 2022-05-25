Avustralya Büyükelçisi Miles Armitage, Babacan’ı ziyaret etti

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 00:00

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Avustralya Büyükelçisi Miles Armitage’ın bugün DEVA Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret ettiğini duyurdu.

Babacan, sosyal medya hesabında şu mesajı yayınladı:

“Avustralya’nın Türkiye Büyükelçisi Sayın Miles Armitage bugün Genel Merkezimizi ziyaret etti. Türkiye-Avustralya ilişkileri ve gündem üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Miles Armitage’e ziyareti için teşekkür ederim.”