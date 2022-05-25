Avustralya Büyükelçisi Miles Armitage, Babacan’ı ziyaret etti
Avustralya Büyükelçisi Miles Armitage, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Avustralya Büyükelçisi Miles Armitage’ın bugün DEVA Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret ettiğini duyurdu.
Babacan, sosyal medya hesabında şu mesajı yayınladı:
“Avustralya’nın Türkiye Büyükelçisi Sayın Miles Armitage bugün Genel Merkezimizi ziyaret etti. Türkiye-Avustralya ilişkileri ve gündem üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Miles Armitage’e ziyareti için teşekkür ederim.”
Avustralya’nın Türkiye Büyükelçisi Sayın Miles Armitage bugün Genel Merkezimizi ziyaret etti.— Ali Babacan (@alibabacan) May 24, 2022
Türkiye-Avustralya ilişkileri ve gündem üzerine görüş alışverişinde bulunduk.
Sayın Miles Armitage’e ziyareti için teşekkür ederim. pic.twitter.com/uZ2K2f7vRN
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