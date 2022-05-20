Ali Babacan'dan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, altılı masadan ortak bir aday çıkarılmadığı takdirde kendisinin aday olacağını söyledi. Babacan Twitter hesabından da, "Bu konuda mütevazı olmayacağım: Şu andaki krizi bizden başka çözecek kimse yok" diye yazdı.
Cumhurbaşkanı ve Meclis seçimine 13 ay varken, hem iktidar hem de muhalefet seçim çalışmalarını sürdürüyor. CHP, İYİ Parti, Gelecek, DEVA, Saadet ve Demokrat Parti, parlamenter sisteme geçiş için bir araya gelmişti.
Habertürk’te altılı masanın ortak cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ile ilgili gelen sorulara cevap veren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Ortak aday olmadığı anda DEVA Partisi’nin adayı Ali Babacan’dır. En son toplantımızda ortak adayın niteliklerini sıraladık. Henüz altılı masada telaffuz edilen tek bir isim yok. Altılı masada isim bazında görüşme yapılmadı, sadece nitelikler sayıldı” dedi.
"İKİLİ GÖRÜŞMELERDE BAZEN İSİMLER GÜNDEME GELİYOR"
Babacan şunları söyledi:
"Teoride ortak aday 6 kişiden birisi olabilir. Dışarıdan birisi de olabilir. Öncelikle kucaklayıcı oluşu, kutuplaştırıcı olmaması. 6 genel başkandan birisi olabilir, dediğim gibi dışarıdan da olabilir. 6'lı masada hiçbir zaman bir isim gündeme gelmedi. Bu masada tam tersine isim konuşmayalım, seçim yaklaşınca isimleri değerlendirelim diye öneri vardı. Partimizin içerisinde dahi somut isim bazında bir değerlendirme yapmadık. Bir anlaşma olmazsa partinin genel başkanı tabii ki cumhurbaşanı adayıdır. İkili görüşmelerde bazen isimler gündeme geliyor. Diğer genel başkanların söylediği benim ifade etmem yanlış olur. Ama her gündeme geldiğinde daha çok erken, günü gelince bunları konuşuruz diyorum. Benim zikrettiğim herhangi bir isim yok. Bırakın 6'lı masayı, ikili görüşmelerde ve hatta partimizde bile isim zikretmedim. Günü gelince bunların hepsi konuşulur. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kamuoyuna açıklamaları oldu. 6'lı mutabakat olursa aday olurum dedi. Sayın Akşener ben aday değilim dedi. Onun dışında konuşmamız yanlış olur"
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan da açıklama yapan Babacan şunları yazdı:
"Bu konuda mütevazı olmayacağım: Şu andaki krizi bizden başka çözecek kimse yok. Kriz çözme tecrübesi ayrı bir şey. İki tane krizi çözmüş başka bir ekip varsa bulalım, gelsinler, çözsünler"
Bu konuda mütevazı olmayacağım: Şu andaki krizi bizden başka çözecek kimse yok. Kriz çözme tecrübesi ayrı bir şey.— Ali Babacan (@alibabacan) May 19, 2022
İki tane krizi çözmüş başka bir ekip varsa bulalım, gelsinler, çözsünler.https://t.co/QVumZ6DRmD
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