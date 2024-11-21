Avustralya,16 yaş altı için sosyal medya yasaklıyor: Yüksek cezalar yolda

Yayınlanma: 21.11.2024 - 12:07

Güncelleme: 21.11.2024 - 12:07

Avustralya hükümeti, 16 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan bir yasa tasarısı hazırladı. Tasarı kabul edilirse, sosyal medya platformları bu yasağı ihlal ettiklerinde 50 milyon Avustralya doları gibi büyük para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

Avustralya İletişim Bakanı Michelle Rowland, parlamentoya Çevrim İçi Güvenlik Yasası'nda yapılacak değişiklikleri içeren tasarıyı sundu. Rowland, “Bu reform, gençleri korumak ve ebeveynlere onların yanında olduğumuzu göstermek için yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

Bakan Rowland, yeni düzenlemenin sorumluluğunu çocuklar veya ebeveynler yerine sosyal medya platformlarına yüklediğini belirterek, bu yasakla sosyal medya şirketlerinin daha fazla sorumluluk taşıyacağını vurguladı.