Avustralya’nın Türkiye Büyükelçisi Miles Armitage kimdir?

Avustralya’nın Türkiye Büyükelçisi'nin kim olduğu araştırılıyor. Avustralya’nın Türkiye Büyükelçisi Miles Armitage'nin hayatı merak ediliyor. Peki, Avustralya’nın Türkiye Büyükelçisi Miles Armitage kimdir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 17:26
Avustralya’nın Türkiye Büyükelçisi Miles Armitage kimdir?
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Avustralya’nın Türkiye Büyükelçisi Miles Armitage'nin hayatı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Avustralya’nın Türkiye Büyükelçisi Miles Armitage kimdir?

MİLES ARMİTAGE KİMDİR?

Miles Armitage, Avustralya’nın Türkiye Büyükelçisi olarak görevine Ağustos 2021’de başlamıştır. Kendisi Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı’nın (DFAT) kıdemli kariyer memurlarındandır ve en son Avustralya'nın Ürdün Büyükelçisi olarak görev yapmıştır. Daha önce Avustralya'nın Doğu Timor Büyükelçisi, Avustralya'nın Filipinler Büyükelçiliği'nde Elçi Müsteşar olarak görev yapmış ve New York ile İslamabad'da yurtdışı görevlerinde bulunmuştur. Aynı zamanda Terörle Mücadele Elçisi olarak da görev yapmıştır.

Büyükelçi Armitage, Sydney Üniversitesi’nden Müze Çalışmaları alanında lisans derecesine; ve Avustralya

Ulusal Üniversitesi’nden Dış İlişkiler ve Ticaret alanında diplomaya sahiptir.


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